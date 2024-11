Coppa Davis, quarti di finale al via a Malaga. Oggi Spagna-Paesi Bassi

Inizia la settimana delle Finals di Coppa Davis. Il programma si apre con i padroni di casa, guidati da Nadal e Alcaraz, che sfidano i Paesi Bassi. L’Italia, detentrice del titolo, esordirà giovedì contro l’Argentina. Tutte le partite fino a domenica si possono vedere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A Malaga inizia la Final 8 di Coppa Davis . Si parte oggi con i quarti di finale e la prima sfida vede impegnati i padroni di casa della Spagna che se la vedranno contro i Paesi Bassi. L’appuntamento è alle ore 17. L’Italia scenderà invece in campo giovedì 21 novembre contro l’Argentina. Tutti i match, fino alla finale di domenica, sono visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

"Non so se giocherò una partita o meno”, ha detto Rafa Nadal alla vigilia. Il maiorchino si prepara a dire addio dopo questa Davis e intanto resta incerto sul proprio impiego. "Non esiste un finale ideale. I finali ideali di solito accadono nei film americani”, ha ironizzato il vincitore di 22 titoli Slam. “Il mio miglior addio sarebbe la gioia di vincere con tutti, ma non so se disputerò o meno una partita. Ho giocato pochissimo ultimamente" ha ricordato il 38enne. A Malaga "non entrerò in campo se non mi sento in grado di vincere", ha avvertito lo spagnolo, la cui ultima apparizione in campo risale a ottobre, quando ha partecipato ad una esibizione in Arabia Saudita. Interrogato in proposito, il capitano della Spagna David Ferrer ha risposto di non sapere "ancora" se farà giocare Nadal. Il quale aveva anche suggerito che avrebbe potuto, come ai Giochi di Parigi, concentrarsi sul doppio con Carlos Alcaraz e non schierarsi nel singolare. Che giochi o meno, il vincitore di 14 titoli del Roland Garros, considerato in Spagna il più grande sportivo della storia del Paese, riceverà uno speciale tributo in Andalusia, dove è atteso il meglio del tennis mondiale: in attività come Sinner e Djokovic; o a riposo come Federer e Murray.

Giovedì tocca all’Italia

Concluso lo scorso anno un digiuno durato quasi mezzo secolo, l'Italia del tennis si ripresenta alle Finals della coppa-insalatiera da campione uscente e come favorita per il bis. La squadra capitanata da Filippo Volandri può infatti mettere in campo il n.1 al mondo, che dal trionfo di Malaga 2023 ha definitivamente spiccato il volo fino all'apoteosi alle Finals di Torino, ma anche una delle coppie attualmente più forti in doppio, formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, e altri due forti singolaristi come Lorenzo Musetti (n.17 Atp) e Matteo Berrettini (n.35). Gli azzurri esordiranno nel torneo giovedì in un quarto di finale contro l'Argentina.

I nostri avversari e i precedenti

L’Argentina può contare come singolaristi su Sebastian Baez (n.27 Atp), Francisco Cerundolo (n.30) e Tomas Etcheverry (n.39), con il primo però meno amante del cemento rispetto agli altri due, che il capitano Guillermo Coria potrebbe quindi schierare contro l'Italia. Il doppio, formato da Andres Molteni e Maximo Gonzalez, non è super ma nemmeno da sottovalutare in caso di spareggio se i singolari finissero in parità. Italia e Argentina si sono già affrontate in Coppa Davis. Gli Azzurri sono in vantaggio per 3 a 2 negli scontri totali, e hanno vinto anche l’ultima sfida nella fase a gironi del 2022: in quell'occasione l’Italia vinse 2 a 1 con i successi in singolare di Sinner e Berrettini. Se gli Azzurri riusciranno a superare l’Argentina, ad attenderli in semifinale ci saranno gli Stati Uniti oppure l’Australia, finalista nella scorsa edizione. Un incrocio Sinner-Alcaraz in Italia-Spagna sarebbe invece possibile solamente nella finale del torneo, se i padroni di casa, che sono dall'altra parte del tabellone, vincessero con i Paesi Bassi e poi l’eventuale semifinale con la Germania o col Canada.