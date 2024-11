Atp Finals 2024, alle 18 a Torino la finale tra Sinner e Fritz

Alle 15 la giornata inizia con la finale del doppio tra Krawietz/Puetz contro Arevalo/Pavic. Poi tocca all’ultimo atto del singolare. L’italiano, numero 1 del mondo, e il californiano, numero 5 del ranking, si sono già incontrati pochi giorni fa nel girone round robin, in un match vinto dall’altoatesino con un doppio 6-4. Nelle semifinali di ieri Sinner ha superato Ruud mentre Fritz ha battuto Zverev. Il torneo è interamente visibile su Sky Sport e NOW

Come arrivano alla finale Sinner e Fritz

Sinner arriva alla finale senza aver perso nemmeno un set. In stagione ha raggiunto quota 69 vittorie. Ieri nella semifinale ha piegato in scioltezza il norvegese Casper Ruud con il punteggio finale di 6-1 6-2, in appena un'ora e otto minuti. Invece Fritz ha sconfitto al tie break del terzo set il tedesco Alexander Zverev, che all'inizio del match era considerato favorito. Il punteggio finale è stato 6-3, 3-6, 7-6 (3). L’italiano e lo statunitense si sono già affrontati quattro volte nel circuito Atp. La prima nel 2021 a Indian Wells e Fritz ebbe la meglio. Nelle altre tre occasioni (ai quarti di Indian Wells 2023, in finale agli Us Open 2024 e nel round robin delle Atp Finals 2024) è stato il talento di San Candido a vincere.