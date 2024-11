Atp Finals, semifinali: stasera Sinner-Ruud, alle 14.30 Fritz-Zverev

L’azzurro, numero 1 del mondo, scende in campo alle 20.30 contro il norvegese Casper Ruud. Prima, alle 14.30, a giocarsi l’accesso alla finale di domenica sono il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz. Per il doppio, sfide Krawietz/Puetz contro Purcell/Thompson e Heliovaara/Patten contro Arevalo/Pavic. Tutto in diretta su Sky

A Torino è il giorno delle semifinali delle Atp Finals 2024. Nel singolare, scende in campo il numero 1 del mondo Jannik Sinner: alle 20.30, l’azzurro affronta il norvegese Casper Ruud. Prima, alle 14.30, a giocarsi l’accesso alla finale di domenica sono il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz. Nel doppio, dopo l’eliminazione della coppia italiana Simone Bolelli/Andrea Vavassori, le semifinali prevedono le sfide Krawietz/Puetz contro Purcell/Thompson e Heliovaara/Patten contro Arevalo/Pavic. Il “torneo dei maestri” è tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.