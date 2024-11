Atp Finals 2024, oggi le sfide decisive Zverev-Alcaraz e Ruud-Rublev

Si conosceranno gli ultimi nomi dei qualificati per le semifinali. Tutto ancora da decidere nel gruppo Newcombe, dove Zverev sfiderà Alcaraz (alle 14) e Ruud affronterà Rublev (alle 20.30). Nel doppio, occhi puntati sulla coppia azzurra Bolelli/Vavassori. Ieri intanto Sinner, già qualificato per le semifinali, ha vinto in due set contro Medvedev. Qualificato per le semifinali anche Taylor Fritz

È una giornata fondamentale quella di oggi alle Atp Finals di Torino. Si conosceranno infatti gli ultimi nomi dei qualificati per le semifinali. Tutto ancora da decidere nel gruppo Newcombe, dove Zverev sfiderà Alcaraz (alle 14). Poi la sfida di Ruud contro Rublev (alle 20.30). Nel doppio, occhi puntati sulla coppia azzurra Bolelli/Vavassori: sono chiamati alla vittoria se vogliono proseguire il loro cammino a Torino. Ieri intanto uno splendido Jannik Sinner, già qualificato per le semifinali, ha vinto in due set contro Medvedev. Qualificato per le semifinali, come secondo del gruppo di Jannik, anche Taylor Fritz. Le Atp finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 17 novembre.