Billie Jean King Cup, trionfo Italia: in finale battuta la Slovacchia

La vittoria di Bronzetti

La prima a scendere in campo è stata Lucia Bronzetti che ha battuto 6-2 6-4 Viktoria Hruncakova portando l'Italia in vantaggio. L'italiana, numero 78 del mondo, ha avuto la meglio sulla slovacca che è numero 159 del ranking Wta. Ancora una vittoria in questa fase finale del torneo per la riminese, schierata a sorpresa in semifinale dalla capitana Tathiana Garbin.

Il successo di Paolini

Nel secondo singolo Jasmine Paolini ha superato Rebecca Sramkova, numero 43 Wta, con un netto 6-2 6-1. La campionessa di Bagni di Lucca, n.4 al mondo, ha chiuso la sfida portando l'Italia alla vittoria del trofeo. Non è stato dunque necessario il doppio, in cui le Azzurre avrebbero schierato le campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini.