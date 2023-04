Rottamazione cartelle quater, come fare domanda al Fisco

1/9 ©Ansa

Il governo sta studiando una norma per estendere i termini, attualmente in scadenza, per la rottamazione quater delle cartelle esattoriali. In particolare, dal 30 aprile (che per via delle festività si spostava al 2 maggio) dovrebbe slittare al 30 giugno il termine per la presentazione delle domande di sanatoria per saldare il debito per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 con lo sconto di sanzioni, interessi e dell’aggio

Riforma fiscale, sarà possibile rateizzare in 120 rate