IRES – Le imposte sulle aziende avranno una doppia aliquota: insieme a quella del 24 per cento, ne sarà introdotta una seconda più bassa che potrà essere applicata per due anni consecutivi (possibile sia il 15 per cento). Come si farà a passare dall’aliquota più alta a quella inferiore? Con questo sistema il governo vuole premiare chi decide di assumere nuovo personale e chi pensa di fare investimenti innovativi o qualificanti in breve tempo. In questo modo il sistema italiano si uniformerebbe alla global minimum tax del 15%, in arrivo a gennaio 2024

