2/8 ©IPA/Fotogramma

Per la maxi-riforma sono previsti due anni. Il ddl è atteso in Consiglio dei ministri entro marzo e l’esecutivo chiede 24 mesi di tempo per i decreti attuativi. I principi fondanti saranno – nelle intenzioni del governo – una migliore efficienza delle imposte e la riduzione del carico fiscale per stimolare la crescita; il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale; la razionalizzazione del sistema tributario grazie a testi unici, interscambio di banche dati ed eliminazione di microtributi; la semplificazione degli adempimenti dichiarativi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato sulle notizie di economia