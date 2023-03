6/9 ©Ansa

I CREDITI IVA – Ad oggi gli unici prodotti che hanno un’Iva ridotta sono quelli per la prima infanzia, come pannolini, biberon, latte in polvere e seggiolini, e per l'igiene, gli assorbenti. In ogni caso la riforma non riguarderà soltanto le aliquote: come ha spiegato Savino alla Camera, “i criteri direttivi della delega dovrebbero consentire la semplificazione di alcuni istituti dell’Iva, quali la detrazione e i rimborsi, in modo che gli stessi risultino più accessibili ai contribuenti”. Questo significa che i crediti Iva, insomma, saranno pagati più rapidamente