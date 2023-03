Evasione fiscale, nel 2022 recupero record di oltre 20 miliardi

"Il recupero dell'evasione nel 2022 è stato di 20,2 miliardi di euro. Si tratta del dato più alto di sempre": a riferirlo il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, presentando i risultati dell'Agenzia. "Questo risultato" - ha aggiunto - "è il risultato della complessa attività dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate e Ricossione".

Bloccati crediti fittizi per 9,5 miliardi

Nell'ambito delle attività antifrode nel 2022 sono stati bloccati crediti fittizi per 9,5 miliardi: 6,3 miliardi generati da bonus edilizi e 2,1 miliardi intercettati all'atto della cessione "attraverso l'attività di analisi del rischio e in stretto collegamento con la Gdf", ha detto Ruffini a margine della presentazione alla Camera dei deputati dei risultati 2022 spiegando che "erano sostanzialmente crediti fittizi che stavano per essere utilizzati per non versare le corrette tasse nelle casse dell'erario, legati a tutti i bonus edilizi. È stata impedita questa attività".

Il ministro dell'Economia: "Riforma ambiziosa"



"Riteniamo di poter portare" la riforma del fisco cui stiamo lavorando "in cdm la prossima settimana", ha spiegato il vice ministro dell'economia Maurizio Leo nel suo intervento alla presentazione dei risultati. Leo ha sottolineato "l'importantissima collaborazione con Ruffini e i suoi collaboratori" sulla riforma. "Il risultato" - ha aggiunto - "è ambizioso e si ispira a quella che fu la riforma degli anni Settanta", in cui si tracciò "il fisco del futuro".