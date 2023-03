10/10 ©Ansa

COME PAGARE - Ricordiamo che per il pagamento degli importi dovuti per il ravvedimento operoso si usano il modello F24 per imposte sui redditi, imposte sostitutive, Iva, Irap, imposta sugli intrattenimenti; modello F23 per imposta di registro e altri tributi indiretti e, infine, il modello F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi inerenti la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili

Superbonus, come potrebbe funzionare tramite compensazione con F24