A CHI ARRIVERÀ - La platea dei soggetti che riceverà la precompilata è stata individuata prima di tutto nelle partite Iva che liquidano l’imposta trimestralmente. Oltre agli agricoltori, la precompilata riguarderà anche i soggetti attivi in particolari settori per i quali sono previsti regimi speciali o che applicano l’Iva separatamente, per legge o per opzione, oppure aderiscono alla liquidazione dell’Iva di gruppo, partecipano a un gruppo Iva o per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa