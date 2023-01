7/22 ©Ansa

FIGLI - Si rafforza per i primi figli (fino ad un anno; fino a 3 anni per chi ha almeno 3 figli). Per i nuclei con 4 o più figli la maggiorazione sale a 150 euro. Novità anche per il congedo parentale, che passa dal 30 all'80% per un mese aggiuntivo fino al sesto anno d'età, anche per i papà

Assegno Unico, Inps: “Aumenti legati al costo della vita”. Ecco a quanto ammonteranno