Aumenti, ecco i primi rincari del 2023: dalla benzina alle autostrade

Il nuovo anno inizia con una serie di rincari, soprattutto per gli automobilisti. A partire da oggi per i carburanti c’è un aumento automatico dei listini: non è stato prorogato, infatti, lo sconto sulle accise che era stato introdotto dal governo Draghi e poi confermato, in parte, da quello Meloni. Inoltre, salgono del 2% i pedaggi sulle arterie di competenza di Autostrade per l'Italia. Per le bollette, potrebbero esserci andamenti opposti per elettricità e gas