7/7 ©IPA/Fotogramma

Gli aumenti nel 2023, grazie al taglio del cuneo fiscale, saranno pari a circa 10 euro per stipendi di 1.000 euro lordi mensili; 13 euro a chi riceve 1.300 euro; 15 euro per chi ha una busta baga di 1.500 euro; 17 euro in più per chi ha uno stipendio di 1.700 euro e 19 euro per coloro che prendono 1.900 euro

Taglio cuneo fiscale 2023: come cambiano gli stipendi