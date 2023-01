8/12 ©IPA/Fotogramma

Le modifiche sulla decontribuzione 2023 per i lavoratori dipendenti, rimarca la Cgil, "non sono sufficienti, principalmente per tre ragioni": innanzitutto "crediamo che la decontribuzione debba essere strutturale e non si possa perseverare con misure di corto respiro. Avevamo, inoltre, richiesto che arrivasse almeno al 5%, allo scopo di aggiungere una mensilità ai lavoratori con redditi medi e bassi. Infine, visto il perdurare dell'elevata inflazione, doveva essere accompagnata dalla strutturale indicizzazione delle detrazioni per lavoro dipendente e pensione"