Non ci sarà nessuna tassa piatta per tutti i lavoratori, gli assegni pensionistici minimi non arriveranno a mille euro, gli esercenti continueranno a essere tenuti ad accettare pagamenti elettronici. Molti interventi di cui si era discusso in campagna elettorale e che figuravano nelle prime versioni della Legge di Bilancio non sono entrate nel testo approvato in via definitiva. Ecco quali sono