4/8 ©Ansa

IL TENTATIVO DI ALLARGARE LE MAGLIE - Durante tutto il passaggio alla Camera della manovra, l'opposizione ha insistito per allentare questa stretta e aprire la strada a una proroga secca dell'attuale schema. Lo scoglio che non è stato superato durante la navigazione parlamentare della manovra è stato quello delle risorse: per rendere possibile una proroga con gli attuali requisiti sarebbero necessari 80 milioni per il 2023 e 240 milioni per il 2024

Pensioni, rivalutazione e Opzione donna: le ultime novità in Manovra