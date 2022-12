10/10 ©IPA/Fotogramma

Si tratta delle caregiver, le invalide almeno al 74% e le licenziate o dipendenti di aziende con tavolo di crisi aperto. Il Pd però non molla e insiste ancora per tornare alla versione di Opzione Donna attualmente in vigore, senza vincoli legati ai figli e valida quindi per tutte le donne in generale

