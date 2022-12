8/8 ©Ansa

La detrazione Irpef sull’Iva per le prima abitazioni di classe A e B, acquistate direttamente dal costruttore, era già stata introdotta nel 2016 ed era stata man mano prorogata fino al 2018. L’Agenzia delle Entrate, ai tempi, aveva scritto in una circolare che il bonus era compatibile anche con altre detrazioni in materia di Irpef

Tutte le news sulla Manovra 2023