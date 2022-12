1/13 ©IPA/Fotogramma

Gli emendamenti del governo sulla manovra prendono lentamente forma. Arrivano in veste parziale e dilazionati in commissione Bilancio alla Camera, mentre i tempi si allungano e nella maggioranza sentono la necessità di assicurare che il rischio di esercizio provvisorio non esiste. È chiuso, a quanto si apprende da fonti di governo, l'accordo politico della maggioranza sull'aumento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75. La modifica alla manovra sarà introdotta attraverso un emendamento dell'esecutivo, in via di definizione

Governo Meloni, intesa su pensioni minime