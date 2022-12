1/8 ©IPA/Fotogramma

Il 2023 potrebbe essere l’anno della riforma delle pensioni. Il prossimo 19 gennaio è stato convocato un tavolo tra governo e parti sociali con l'obiettivo di abbozzare, nel giro di 6-8 mesi, un pacchetto di interventi strutturali in materia pensionistica da rendere gradualmente operativi a partire dal 2024. La partita però non si preannuncia semplice anche perché i sindacati non hanno gradito gli interventi previdenziali inseriti dal governo nella Legge di Bilancio

