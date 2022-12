Manovra, da ministeri 68 proposte pacchetto emendamenti governo

Mentre la commissione Bilancio della Camera continua l'esame degli emendamenti, nel governo prosegue la preparazione del pacchetto di modifiche che sarà presentato oggi. Al momento, si apprende, sono almeno 68 le proposte avanzate dai ministeri, da quello dell'Interno a quello della Famiglia, dagli Esteri alla Difesa, dal Mit al dicastero della Protezione civile, al ministero del Turismo, che potrebbero finire nel fascicolo. Si va dall'aumento del 50% dell'assegno per famiglie numerose a decorrere dal prossimo anno, con oneri pari a 47 mln annui, chiesto dal ministero della Famiglia, alla proroga fino a tutto il prossimo anno "della moratoria sui mutui, sugli altri finanziamenti e sui contratti di leasing per le imprese del settore turistico in crisi di liquidità anche a causa dell'incremento del costo dell'energia elettrica e del gas", proposto dal Mitur. Tra le misure richieste che potrebbero finire nell'atteso pacchetto di emendamenti del governo ci potrebbe anche essere il completamento delle assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco previste per quest'anno "ma non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria", e l'istituzione un fondo, chiesto dal ministero per il Made in Italy "per l'alfabetizzazione mediatica e digitale" e per "progetti educativi a tutela dei minori nell'ambito dei media digitali con una dotazione di 1 mln per ciascuno degli anni 2023-2025". Potrebbe tornare nella commissione della Camera, l'emendamento per favorire il contrasto della pirateria digitale con particolare riguardo agli eventi sportivi diffusi in diretta oggetto di discussione al Senato nell'ambito del dl aiuti quater.