Conte: "Disposti a tutto per difendere Rdc"

approfondimento

Manovra, Patuelli (Abi): "Esercizio provvisorio rischio da evitare"

Mentre già ieri, il leader M5s, Giuseppe Conte, aveva fatto sapere: "Noi siamo disposti a tutto per difendere il Reddito di cittadinanza. Daremo battaglia nelle sedi istituzionali e nelle piazze se il governo andrà avanti con questo indegno proposito di smantellare il reddito di cittadinanza".

Meloni: "Opposizione in piazza? Non condivido ma fanno loro lavoro"

A stretto giro, in conferenza stampa, è arrivata oggi la replica di Meloni all’iniziativa delle opposizioni: "Io non ho nulla da dire, fanno il loro lavoro, le rispetto ma non le condivido. Se non ricordo male il Pd votò contro la prima versione del Reddito. Io sono sempre stata coerente, siamo stati votati perché questo è scritto nel programma e la sinistra ed M5s faranno opposizione. Capisco il punto di vista di Conte, loro in campagna elettorale dicevano 'grazie a noi avrete gratuitamente sistemate le vostre case’, ma c'è un buco di 40 miliardi nelle casse dello Stato. Si figuri se mi faccio spaventare dalla manifestazione di piazza, sono un pezzo importante della democrazia".

Le critiche dal Pd

Sempre dal Pd, dopo l’approvazione della Manovra, il responsabile economia e finanze della segreteria dem, Antonio Misiani, ha fatto sapere su Twitter: "Aiuti contro il caro energia per soli 3 mesi. Guerra contro i poveri e favori agli evasori. Poco o nulla per il lavoro e la crescita. Dulcis in fundo (si fa per dire...), da dicembre aumentano benzina e gasolio. È una legge di bilancio che aggraverà la crisi economica e sociale".