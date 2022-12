Pensioni 2023, vie d’uscita da gennaio: da Quota 103 a Opzione Donna

1/8 ©Ansa

La stima di chi andrà in pensione in anticipo il prossimo anno, grazie alle misure “ponte” previste dalla Legge di Bilancio 2023, sono fino a 64mila. Oltre i due terzi dovrebbero essere collegate all’introduzione della nuova Quota 103, per la quale è ipotizzata una platea potenziale di 41.100 soggetti. Altre 20mila dovrebbero essere alimentate dalla proroga per 12 mesi dell’Ape sociale con gli attuali requisiti

