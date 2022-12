8/8 ©IPA/Fotogramma

TUTTO INVARIATO PER I FRAGILI - Per effetto della legge di Bilancio 2023, l'unica categoria per cui resta in vita un diritto soggettivo al lavoro agile, seppure fino al 31 marzo, è quella dei lavoratori fragili, cioè affetti da gravi forme di disabilità, i pazienti oncologici e gli immunodepressi, secondo le condizioni individuate dal decreto 4 febbraio 2022 del ministro della Salute. Il datore di lavoro deve consentire lo smart working anche assegnando mansioni diverse, senza alcuna decurtazione della retribuzione

