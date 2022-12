3/10 ©Ansa

Uno studio dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano ha evidenziato come le persone che ricorrono al lavoro agile siano in discesa e in totale 3,6 milioni. Rispetto al 2021 se ne contano 500mila in meno, con un calo in particolare nella pubblica amministrazione e nelle picccole medie imprese, mentre si rileva una leggera ma costante crescita nelle grandi imprese, con 1,84 milioni di lavoratori

