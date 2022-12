2/10 ©IPA/Fotogramma

Al momento il lavoro da casa, sia per la categoria dei "fragili" che per chi ha a carico figli al di sotto dei 14 anni, è previsto fino al 31 dicembre di quest’anno. Palazzo Chigi starebbe valutando di andare avanti così ancora per qualche tempo, allungando la scadenza delle norme in vigore con il decreto Milleproroghe

