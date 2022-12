Assegno unico per figli, da nuovi importi a tempistiche: cosa cambia

2/8 ©IPA/Fotogramma

Sono circa 570mila i bambini per i quali entrerà in vigore - da gennaio 2023 - un aumento dell’assegno unico e universale, per via delle modifiche introdotte con la legge di Bilancio. Mentre 100mila nuclei familiari potranno beneficiare della maggiorazione della somma aggiuntiva per le famiglie con almeno 4 figli. Sempre con la Manovra vengono resi permanenti i miglioramenti per i disabili maggiorenni

