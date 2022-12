Il voto in Senato per l’approvazione definitiva della Manovra, su cui il governo ha posto la fiducia, si tiene oggi a Palazzo Madama. L'esame è ripreso alle 9 con le dichiarazioni di voto, poi ci sarà il voto di fiducia e il voto finale sul provvedimento. Nei giorni scorsi sono arrivate critiche dalle opposizioni per i tempi troppo stretti. Intanto in Parlamento si corre anche per chiudere in tempo alla Camera il dl rave che decade il 30. Si sono concluse le dichiarazioni di voto, tutte pronunciate dalle opposizioni, sugli ordini del giorno al dl. La seduta fiume è sospesa fino alle 19, quando gli ordini del giorno verranno votati sulla base di un accordo tra i capigruppo.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24 :