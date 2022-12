Manovra, commissione Bilancio conclude esame emendamenti: le novità

La commissione Bilancio della Camera ha terminato l'esame degli emendamenti e ha dato il mandato ai relatori: il testo approderà in Aula alla Camera domani, con il voto di fiducia atteso venerdì. Approvata nuova stretta sul Reddito di cittadinanza. Slitta lo stralcio automatico delle cartelle fino a mille euro relative al periodo 2000-2015. Ok al bonus Iva al 50% per l'acquisto di 'case green' e al fondo per i collegamenti aerei per Sardegna e Sicilia. Soppressa norma Pos, le multe restano