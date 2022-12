La manovra approderà oggi in aula alla Camera, anche se in ritardo rispetto al previsto perché il testo potrebbe dover tornare in commissione per via di un emendamento che stanzia 450 milioni per i Comuni e sarebbe senza copertura. Tra le norme varate in commissione una nuova stretta sul reddito di cittadinanza: scompare l'offerta di lavoro 'congrua'. Arriva invece il reddito alimentare per chi è in povertà assoluta. Lo smart working è prorogato al 31 marzo, ma solo per i fragili. Prorogati anche, al 31 dicembre, i tempi per il Superbonus al 110%. Sparisce il tetto di 60 euro sul Pos, tornano le multe ai commercianti. Si sdoppia 18App: "Premia merito ed equità", dice Meloni. Il bonus psicologo sale a 1.500 euro e sarà permanente. Sì alla caccia ai cinghiali in città. Il Cdm vara il decreto Milleproroghe, via libera alle ricette mediche digitali.

