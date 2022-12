Giorgia Meloni ha aperto il suo discorso di auguri ai parlamentari di Fratelli d'Italia ringraziandoli per il lavoro difficile sulla legge di bilancio. "So che sarete impegnati anche alla Vigilia e tra Natale e capodanno", ha premesso il presidente del Consiglio. "Se vi può consolare per noi non è diverso”. E ha annunciato: “Io sono in partenza stasera per l'Iraq e anche con altri ministri del governo abbiamo deciso di portare un saluto ai nostri militari impegnati" nei contesti di guerra. (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SU MANOVRA E GOVERNO)