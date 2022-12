Standing ovation e applausi per Volodymyr Zelensky al Congresso Usa. Il presidente ucraino cita la Seconda guerra mondiale e avverte: "Non ci arrendiamo". "Sfidando ogni probabilità - le sue parole - l'Ucraina non è caduta. L'Ucraina è viva e combatte. La tirannia russa ha perso il controllo su di noi, la battaglia continua e dobbiamo sconfiggere il Cremlino sul campo di battaglia". Ringraziando il Congresso, Zelensky - che ieri ha incontrato anche Joe Biden alla Casa Bianca - ha consegnato una bandiera ucraina firmata dalle truppe di Kiev. Gli Usa annunciano l'invio di un nuovo pacchetto di armi a Kiev, che per la prima volta includerà i missili Patriot. La minaccia di Putin a Kiev: “I nostri obiettivi in Ucraina saranno raggiunti e annuncia "fondi illimitati per le nostre forze armate, a gennaio nuovi missili ipersonici per la flotta di Mosca"

