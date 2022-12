Putin sulla guerra in Ucraina: "Prima finisce, meglio è"

"Tutti i conflitti armati finiscono in un modo o nell'altro con un qualche negoziato sulla pista diplomatica. E non abbiamo mai rifiutato". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, in conferenza stampa, accusando il governo ucraino di "essersi proibito di negoziare". Il leader russo ha anche dichiarato: "Non vogliamo far girare la ruota del conflitto. Ci impegneremo affinché tutto questo finisca. E prima è, meglio è, ovviamente". Putin ha assicurato che la Russia non ha “in progetto provocazioni che coinvolgano armi avanzate". Inoltre ha assicurato che, lunedì o martedì, firmerà un decreto con misure di risposta al price cap sul petrolio.