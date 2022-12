La norma che stanzia 450 milioni per i Comuni, priva di copertura, è finita nel mirino della Ragioneria. Rilievi anche su 44 emendamenti da correggere, in gran parte sempre per problemi di coperture. Tra questi anche la norma sul lavoro agile. Il testo è quindi tornato in commissione ascolta articolo Condividi

Il governo lavora ancora sulla Manovra 2023 e il tempo stringe. Oggi il testo è tornato in commissione Bilancio alla Camera, per consentire di recepire i rilievi della Ragioneria generale dello Stato, con la successiva ripresa dell’esame in Aula fissata per le 17. Domani invece è il giorno del voto di fiducia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - TUTTE LE NEWS SULLA MANOVRA).

Dai Comuni alla Carta giovani: i rilievi approfondimento Manovra, chi sono i lavoratori fragili con diritto allo smart working Uno dei rilievi avanzati dalla Ragioneria è quello di stralciare l'emendamento che stanzia 450 milioni per i Comuni e altre 44 correzioni di altrettanti emendamenti, in gran parte sempre per problemi di coperture. Anche le nuove misure sulla Carta giovani e lo smart working sono finite nel mirino della Ragioneria dello Stato. Nel primo caso sotto la lente di ingrandimento finisce la modalità con cui sono scritte le coperture per il 2023, mentre nel secondo caso i dubbi riguardano il mondo della scuola e la sostituzione del personale scolastico a cui è concesso il lavoro agile.

Difficile attuare norma su svantaggi insularità Inoltre per la Ragioneria è "di difficile attuazione" la norma in Manovra sull'istituzione del "Fondo Nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti da insularità", con una dotazione pari a 2 milioni annui per il triennio 2023/2025 suddiviso in Fondo per gli investimenti strategici e Fondo per la compensazione degli svantaggi. "Il fondo - si sottolinea nei rilevi all'emendamento - è destinato, quindi, sia a interventi di parte corrente che di investimento. Si segnala che la norma risulta di difficile attuazione mancando anche di strumento attuativo. In mancanza delle modifiche da parte dell'amministrazione di settore, difficilmente potrà essere attuata".