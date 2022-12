Manovra, chi sono i lavoratori fragili con diritto allo smart working

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia

La Manovra finanziaria va a prorogare, fino al 31 marzo 2023, il diritto di lavorare in regime di smart working per i lavoratori fragili, quelli “affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico”. Negli ultimi anni, dallo scoppio della pandemia da coronavirus in poi, questa categoria è stata più volte segnalata come beneficiaria di particolari misure o indennità, in considerazione delle maggiori complicazioni di salute in cui si potrebbe incorrere se colpiti dall’infezione da Covid-19. Per far riferimento alla lista di patologie che fanno rientrare un lavoratore tra i “fragili” si può far riferimento a quanto stabilito da un decreto del Ministero della Salute dello scorso 4 febbraio 2022 (MANOVRA 2023: LE MISURE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE).