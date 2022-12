Manovra, scontro su norma per cacciare i cinghiali

4/8 ©Ansa

È stata dunque respinta in Aula alla Camera la richiesta delle opposizioni di stralciare dalla manovra i commi del maxiemendamento relativi alla norma che consente la caccia in città. M5s, Pd e Avs sono intervenuti sostenendo che la misura sia stata introdotta da un emendamento inammissibile perché non pertinente con la materia della legge di Bilancio. Il presidente di turno della Camera, Fabio Rampelli, ha replicato che "non ci sono i presupposti per la convocazione della Giunta per il Regolamento" e quindi la norma va considerata ammissibile