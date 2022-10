Cinghiali entrano in una scuola dell'infanzia a Bussi, nel Pescarese

Gli animali hanno fatto irruzione nell'asilo abruzzese dopo aver sfondato prima la rete di recinzione del giardino e poi il vetro della porta d'ingresso. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Solo una contusione per una insegnante

Paura e scompiglio in una scuola dell'infanzia di Bussi sul Tirino (Pescara) dove questa mattina quattro cinghiali hanno fatto irruzione, dopo avere sfondato prima la rete di recinzione del giardino e poi il vetro della porta d'ingresso. In pochi attimi il cinghiale più grande è entrato in un'aula dove una quindicina di bambini stavano facendo lezione. Nel panico generale, con i bimbi che saltavano sui banchi e urlavano, una maestra si è frapposta fra loro e l'animale, ferendosi leggermente a un fianco dopo avere urtato un armadio.