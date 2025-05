Napoli, preparativi festa scudetto: metro aperte e maxi schermi

Oltre 1250 steward nello stadio Maradona e 1800 unità di forze di polizia per le strade della città. Dopo la riunione del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha esposto il programma in vista dei possibili festeggiamenti ascolta articolo

È il giorno dello scudetto. L’Inter, a -1 dal Napoli capolista, si giocherà la sua ultima chance in trasferta contro il Como alle 20:45. In contemporanea i Partenopei ospiteranno invece il Cagliari in casa e la città inizia a prepararsi alla possibile festa scudetto. La partita Napoli-Cagliari sarà trasmessa in chiaro sui tre maxi schermi e gli oltre 50 distribuiti nelle piazze della città metropolitana. A lavorare per la sicurezza della città saranno messe in campo 1800 unità di forze di polizia mentre più di 1250 steward saranno nello stadio Maradona. Sono le misure adottate dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, dopo la riunione del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza in vista di una serata che potrebbe essere di difficile gestione per le forze dell’ordine.

Schermi nella città Schermi e maxi-schermi posizionati nelle piazze non solo a Napoli ma in 53 Comuni dell’hinterland così da mitigare lo spostamento da e per il capoluogo: questo servirà a decongestionare l’afflusso di gente ed evitare assembramenti in poche zone. "E rispetto a tre anni fa, avremo un segnale in chiaro per il primo e secondo tempo - ha spiegato Michele di Bari - per questo non posso che ringraziare sia la Lega Calcio, Dazn, ma in particolare anche la società Napoli Calcio nella persona del presidente Aurelio De Laurentiis".

Metro no stop Anche per quanto riguarda i trasporti "sono stati fatti sforzi notevoli”, ha riferito il prefetto. Previsto infatti un allungamento degli orari di bus e metro durante la notte per permettere il deflusso delle persone che raggiungeranno la città anche dal circondario, nonostante le limitazioni e le chiusure al traffico veicolare. Nello specifico, il servizio di metro linea 1 e delle quattro funicolari (Centrale, Montesanto Chiaia e Mergellina) sarà no stop: lo ha reso noto l'Anm che ha anche incrementato i parcheggi. Alle aree Brin, Colli Aminei, Pianura e Bagnoli, già aperti h24, si uniranno Frullone, Centro Direzionale, Aulisio e Grimaldi. In caso di vittoria, gli stessi servizi saranno prolungati anche per i giorni 24, 25 e 26 maggio. Riguardo alla linea 2, le corse metropolitane proseguiranno fino alle 4 dopo il match. Nelle stazioni di Napoli Garibaldi, Cavour, Montesanto e Campi Flegrei sono previsti presidi di assistenza e di FS Security.