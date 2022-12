Giorgia Meloni, attesa per la conferenza stampa di fine anno

Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, è attesa questa mattina per la sua prima conferenza stampa di fine anno dal suo insediamento come premier. L’appuntamento è alle ore 11.30 nella Nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, in via Campo Marzio 78. Sarà possibile seguirla in diretta sulla webtv di Montecitorio. Meloni si sottoporrà alla lunga serie di domande: sono 45 gli iscritti. Tanti i temi che verranno toccati, dalle questioni politiche, come il varo della manovra, fino alla pandemia di Covid che in queste ore è tornata al centro dell’attualità. Quasi in contemporanea alla conferenza, il Senato è impegnato nelle operazioni di voto per approvare la legge di Bilancio. Il via libera entro la fine del mese permetterebbe di evitare il rischio dell'esercizio provvisorio della spesa pubblica all'inizio dell'anno finanziario.