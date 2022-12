Guerra Ucraina, Russia respinge il piano di pace proposto da Zelensky

Il ministro degli Esteri russo Lavrov: “Non parleremo con nessuno a tali condizioni. È evidente che Kiev non è pronta al dialogo”

La Russia non intende parlare con nessuno sulla base della "formula di pace" proposta da Zelensky, anche perché è ovvio che la stessa Kiev non è pronta al dialogo: lo ha detto il ministro degli Esteri Sergei Lavrov in un'intervista all'agenzia russa Ria Novosti (LIVEBLOG - SPECIALE).