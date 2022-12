4/10 ©Ansa

DA PARTE RUSSA - Per quanto però si possa parlare di pace, per ottenerla bisogna che ci sia la volontà di entrambi i fronti. E dal Cremlino si sono affrettati a dire che a loro non risulta che da parte ucraina ci siano piani di pace, perché Kiev "non tiene conto della realtà attuale"

Guerra Ucraina Russia. Blinken, discusso proposta di pace Kiev con G7