Politica

Mentre il governo è alle prese con la Manovra, che oggi arriva in Senato e deve essere approvata entro il 31 per evitare l’esercizio provvisorio, si guarda già a quali sono i temi che l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni dovrà affrontare nei prossimi mesi. Dalla riforma del fisco e quella delle pensioni, un altro decreto armi, nuove regole per le navi ong, il tavolo sui ristori ai commercianti per l'uso del Pos: sono questi i provvedimenti che potrebbero prendere forma già nei primi mesi del 2023