Il tetto retributivo per poter beneficiare del taglio al 3% del cuneo fiscale passa da 20mila a 25mila euro. Le pensioni minime per gli over 75 salgono a 600 euro, e sono potenziati gli stanziamenti per l’assegno unico universale, che passano da 7 a 9 milioni. Ecco per chi la Legge di Bilancio del governo Meloni è conveniente