Nella Legge di Bilancio 2023 sono stati inseriti due Fondi per incentivare il turismo in Italia, in particolare attraverso la valorizzazione dei piccoli comuni e potenziando gli interventi finalizzati alla promozione dell’ecoturismo e del turismo sostenibile. Si tratta del Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica e del Fondo per il turismo sostenibile

Bonus Imu imprese turistiche: come fare domanda