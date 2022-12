Turismo, raddoppiati i visitatori stranieri in Italia rispetto al 2021

Come segnala Coldiretti in un report basato su dati di Bankitalia, sono aumentati gli arrivi dall’estero, anche se sono ancora inferiori a quelli del 2019, anno pre-pandemia. “I vacanzieri dall'estero sono strategici per l’ospitalità turistica soprattutto nelle mete più gettonate, in particolare per il loro consumo di cibo, tra le ragioni principali dell’arrivo nel nostro Paese”, sottolinea l’associazione che rappresenta il mondo agricolo in Italia. E l'andamento fa ben sperare per le vacanze di Natale