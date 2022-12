Vacanze di Natale 2022 a scuola, quando iniziano e quando finiscono

Il calendario scolastico delle singole regioni varia da un caso all’altro, anche a causa di eventuali ponti nelle festività. La pausa dalle lezioni inizia per tutti tra il 23 e il 24 dicembre. Mentre termina a gennaio in date diverse a cavallo dell’Epifania. Ecco l’elenco

Le vacanze natalizie si avvicinano. E per studenti e insegnanti di tutta Italia sarà il momento per la consueta pausa dalle lezioni (LO SPECIALE SCUOLA DI SKY TG24). Il calendario scolastico per il 2022/2023 è stato già definito dalle singole regioni. In questo modo è possibile avere una mappa completa delle vacanze per le festività. Le date dello stop a cavallo tra dicembre e gennaio varia quindi da una regione all’altra: ecco il calendario, ricordando che Natale nel 2022 si festeggia domenica 25 dicembre mentre l’Epifania sarà venerdì 6 gennaio.