1/20 ©Ansa

La Fondazione Agnelli ha pubblicato l’aggiornamento di Eduscopio, la guida interattiva per aiutare le famiglie a scegliere la scuola superiore migliore per i propri figli. Gli esperti hanno valutato le scuole basandosi sul rendimento dei diplomati al primo anno di università (esami sostenuti e media dei voti), in base al tasso di occupazione e alla coerenza riscontrata fra studio e lavoro nel caso degli istituti tecnici e professionali

