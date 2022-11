Scuola, Valditara: "Lavori socialmente utili per gli studenti violenti"

Una proposta anche per i neet nei prossimi giorni

Giornata studenti, Valditara: diritto allo studio e libertà

Invece a riguardo dell’altissimo numero in Italia di persone che non studiano e non lavorano, i cosiddetti neet, Valditara ha spiegato che cosa ha in mente: "Lancerò una proposta nei prossimi giorni affinché questi ragazzi assolvano quantomeno a un obbligo formativo. Non possiamo accettare che centinaia di migliaia di giovani vivano alle spalle delle famiglie e della società".